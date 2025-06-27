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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
1 хв.

Вибухи в Одесі: росіяни атакували ударними дронами місто

Одеса - обстріл 3 березня
Фото: ДСНС

Прогриміли потужні вибухи в Одесі у ніч з п’ятниці на суботу, з 27 на 28 червня. Російські війська атакували місто ударними безпілотниками.

Інформацію про вибухи в Одесі вночі підтвердила кореспондентка Фактів ICTV з місця події.

Вибухи в Одесі 28 червня – які наслідки

Одеса на карті

Одеса на карті. Фото: Google Maps

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 221-шу добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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