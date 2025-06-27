Вибухи в Одесі: росіяни атакували ударними дронами місто

Прогриміли потужні вибухи в Одесі у ніч з п’ятниці на суботу, з 27 на 28 червня. Російські війська атакували місто ударними безпілотниками.

Інформацію про вибухи в Одесі вночі підтвердила кореспондентка Фактів ICTV з місця події.

Вибухи в Одесі 28 червня – які наслідки

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 221-шу добу.

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