Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Вибухи в Одесі: росіяни атакували ударними дронами місто
Прогриміли потужні вибухи в Одесі у ніч з п’ятниці на суботу, з 27 на 28 червня. Російські війська атакували місто ударними безпілотниками.
Інформацію про вибухи в Одесі вночі підтвердила кореспондентка Фактів ICTV з місця події.
Вибухи в Одесі 28 червня – які наслідки
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