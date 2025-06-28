Сдетонировал неизвестный предмет: двое детей пострадали в Ставище на Харьковщине
В селе Ставище Шевченковской общины Купянского района Харьковской области двое детей пострадали в результате взрыва неизвестного предмета.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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По словам Синегубова, предварительно, сдетонировал неизвестный предмет, который ребята 12 и 15 лет нашли возле двора.
У младшего мальчика — открытая черепно-мозговая травма, а у 15-летнего подростка — ожог кисти.
Обоих детей госпитализировали в больницу.
На месте взрыва работают экстренные службы.
На днях в Киевской области ребенок во время прогулки по территории частного участка нашел боевую гранату.
К счастью, здесь обошлось без пострадавших, поскольку родители немедленно обратились в Службу спасения.
На место прибыла команда саперов, которые идентифицировали боеприпас как осколочную гранату ВОГ-25П, которая представляла реальную угрозу жизни.
Гранату транспортировали на взрывную площадку для уничтожения.
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