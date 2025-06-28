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Сдетонировал неизвестный предмет: двое детей пострадали в Ставище на Харьковщине

швидка допомога
Фото: УНИАН

В селе Ставище Шевченковской общины Купянского района Харьковской области двое детей пострадали в результате взрыва неизвестного предмета.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По словам Синегубова, предварительно, сдетонировал неизвестный предмет, который ребята 12 и 15 лет нашли возле двора.

У младшего мальчика — открытая черепно-мозговая травма, а у 15-летнего подростка — ожог кисти.

Обоих детей госпитализировали в больницу.

На месте взрыва работают экстренные службы.

На днях в Киевской области ребенок во время прогулки по территории частного участка нашел боевую гранату.

К счастью, здесь обошлось без пострадавших, поскольку родители немедленно обратились в Службу спасения.

На место прибыла команда саперов, которые идентифицировали боеприпас как осколочную гранату ВОГ-25П, которая представляла реальную угрозу жизни.

Гранату транспортировали на взрывную площадку для уничтожения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 221-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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