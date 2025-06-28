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Здетонував невідомий предмет: двоє дітей постраждали у Ставищі на Харківщині

швидка допомога
Фото: УНІАН

У селі Ставище Шевченківської громади Куп’янського району Харківської області двоє дітей постраждали внаслідок вибуху невідомого предмета.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Діти підірвалися в селі на Харківщині: що відомо

За словами Синєгубова, попередньо, здетонував невідомий предмет, який хлопці 12 і 15 років знайшли біля подвір’я.

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У молодшого хлопчика – відкрита черепно-мозкова травма, а у 15-річного підлітка – опік кисті.

Обох дітей госпіталізували до лікарні.

На місці вибуху працюють екстрені служби.

Днями у Київській області дитина під час прогулянки територією приватної ділянки знайшла бойову гранату.

На щастя, тут минулося без постраждалих, адже батьки негайно звернулися до Служби порятунку.

На місце прибула команда саперів, які ідентифікували боєприпас як осколкову гранату ВОГ-25П, яка становила реальну загрозу життю.

Гранату транспортували на підривний майданчик для знищення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 221-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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