Давно такого не было: Ким о ночной атаке на Николаев дронами и баллистикой

Николаев подвергся комбинированной атаке российской армии в ночь на воскресенье, 29 июня.

О ее последствиях у себя в соцсетях сообщил начальник ОВА Виталий Ким.

Атака на Николаев 29 июня: последствия

По его словам, под ударом оказался объект инфраструктуры, однако обошлось без пострадавших среди населения.

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— Около 01:28 враг атаковал город баллистикой и с 02:56 несколькими группами Shahed 131/136. Под ударом был объект инфраструктуры. Возник пожар, который был ликвидирован спасателями. Повреждены складские здания. Пострадавших нет, — рассказал Виталий Ким.

В эфире телемарафона Єдині новини Ким сказал, что ситуация в Николаеве сейчас напряженно-стабильная. По его словам, было шесть пусковых из Крыма по области.

— Давно такого не было. К счастью, обошлось без жертв. Действительно атаковали предприятия, наши службы потушили пожар, так и живем. Они (россияне, — Ред.) бьют, когда вздумается, и у них логика не прослеживается.

Видимо, идет команда у них, что надо терроризировать людей, и все населенные пункты все же атаковать и ракетами, и дронами. Потому что это предприятие там работает всю жизнь, и неоднократно было под атаками, — сказал Ким.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 222-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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