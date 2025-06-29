Взрывы в Тернопольской области: в Иване-Золотом и Лозах на предприятия упали обломки

На Тернопольщине во время российского массированного обстрела Украины в ночь на 29 июня силам ПВО удалось сбить крылатые ракеты и вражеский БпЛА типа Герань-2.

Об этом сообщил начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода.

Атака на Тернопольщину 29 июня: последствия

В результате атаки армии РФ 29 июня в Тернопольской области люди не пострадали.

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Было зафиксировано падение обломков ударного беспилотника и остатков крылатых ракет Х-101 в двух местах.

В Чертковском районе области в селе Иван-Золотое произошло падение обломков ударного беспилотника и детонация боевой части. В результате этого частично повреждено здание сельскохозяйственного предприятия.

Также в селе Яблонов зафиксировано падение остатков крылатой ракеты Х-101 на территорию частного домохозяйства. Обошлось без негативных последствий.

В Кременецком районе в селе Лозы было падение остатков крылатой ракеты Х-101 на территорию частного домохозяйства. В результате повреждено частное хозяйственное здание.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 222-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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