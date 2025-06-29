Давно такого не було: Кім про нічну атаку на Миколаїв дронами та балістикою

Миколаїв зазнав комбінованої атаки російської армії у ніч проти неділі, 29 червня.

Про її наслідки у себе у соцмережах повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

Атака на Миколаїв 29 червня: наслідки

За його словами, під ударом опинився об’єкт інфраструктури, проте обійшлося без постраждалих серед населення.

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— Близько 01:28 ворог атакував місто балістикою та з 02:56 декількома групами Shahed 131/136. Під ударом був об’єкт інфраструктури. Виникла пожежа, яка була ліквідована рятувальниками. Пошкоджено складські будівлі. Постраждалих немає, — розповів Віталій Кім.

В ефірі телемарафону Єдині новини Кім сказав, що ситуація у Миколаєві зараз напружено-стабільна. За його словами, було шість пускових із Криму по області.

— Давно такого не було. На щастя, обійшлося без жертв. Дійсно атакували підприємства, наші служби згасили пожежу, так і живемо. Вони (росіяни, – Ред.) б’ють, коли заманеться, і в них логіка не прослідковується.

Мабуть, іде команда у них, що треба тероризувати людей, і всі населені пункти все ж таки атакувати і ракетами, і дронами. Тому що це підприємство там працює все життя, і неодноразово було під атаками, – сказав Кім.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 222-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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