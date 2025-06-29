Ночная атака на Украину: РФ применила 477 дронов и 60 ракет
Во время ночной атаки Украину российские оккупанты обстреляли 537 средствами воздушного нападения.
Силы противовоздушной обороны обезвредили 475 вражеских целей.
Ночная атака на Украину: что известно
Ночная атака на Украину началась еще в 19:00 28 июня.
За это время российские войска применили 477 дронов и 60 ракет, в том числе:
- 477 ударных БпЛА Shahed и дронов-имитаторов разных типов (Шахедов было более 250) (запущены из Курска, Шаталово, Орла, Брянска, Миллерово, мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму;
- четыре аэробаллистические ракеты Х-47М Кинжал (запущены из воздушного пространства Тамбовской области РФ);
- семь баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (запущены из Воронежской области РФ и ТОТ Крыма);
- 41 крылатую ракету Х-101/Искандер-К (запущены из Саратовской, Курской, Брянской областей РФ);
- пять крылатых ракет Калибр (запущены из акватории Черного моря);
- три зенитные корректируемые ракеты С-300 (запущены из Курской области РФ).
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины обезвредили 475 средств воздушного нападения противника (249 сбито огневыми средствами, 226 – локационно утрачено):
- 211 БпЛА Shahed (дронов других типов) сбит, 225 – локационно утрачено/приглушено РЭБ;
- одна баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 сбита;
- 33 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К сбиты, одна – локационно утрачена);
- четыре крылатые ракеты Калибр сбиты.
Во время ночной атаки на Украину зафиксировано попадание средств воздушного нападения в шести локациях.
Упали сбитые цели или их обломки в восьми локациях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 222-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Силы обороны Юга Украины