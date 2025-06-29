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Ночная атака на Украину: РФ применила 477 дронов и 60 ракет

Обстріл дронами та ракетами

Во время ночной атаки Украину российские оккупанты обстреляли 537 средствами воздушного нападения.

Силы противовоздушной обороны обезвредили 475 вражеских целей.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась еще в 19:00 28 июня.

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За это время российские войска применили 477 дронов и 60 ракет, в том числе:

  • 477 ударных БпЛА Shahed и дронов-имитаторов разных типов (Шахедов было более 250) (запущены из Курска, Шаталово, Орла, Брянска, Миллерово, мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму;
  • четыре аэробаллистические ракеты Х-47М Кинжал (запущены из воздушного пространства Тамбовской области РФ);
  • семь баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (запущены из Воронежской области РФ и ТОТ Крыма);
  • 41 крылатую ракету Х-101/Искандер-К (запущены из Саратовской, Курской, Брянской областей РФ);
  • пять крылатых ракет Калибр (запущены из акватории Черного моря);
  • три зенитные корректируемые ракеты С-300 (запущены из Курской области РФ).

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины обезвредили 475 средств воздушного нападения противника (249 сбито огневыми средствами, 226 – локационно утрачено):

  • 211 БпЛА Shahed (дронов других типов) сбит, 225 – локационно утрачено/приглушено РЭБ;
  • одна баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 сбита;
  • 33 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К сбиты, одна – локационно утрачена);
  • четыре крылатые ракеты Калибр сбиты.

Во время ночной атаки на Украину зафиксировано попадание средств воздушного нападения в шести локациях.

Упали сбитые цели или их обломки в восьми локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 222-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Фото: Силы обороны Юга Украины

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