Обстрел Украины 29 июня: запущено 537 целей, ряд разрушений, среди раненых – дети

В ночь на 29 июня российская армия осуществила массированный обстрел Украины. Враг применил 537 средств воздушного нападения, из которых 475 были обезврежены силами ПВО.

Факты ICTV собрали все, что известно об обстреле Украины сегодня, 29 июня.

Взрывы на Львовщине

Во время ночного обстрела Украины взрывы прогремели во Львовской области, в частности в областном центре. По словам руководителя ОВА Максима Козицкого, враг атаковал область дронами и крылатыми ракетами.

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Россияне били по критической инфраструктуре Львовской области.

Начальник Дрогобычской РГА Степан Кулиняк сообщил о попадании в объект промышленной инфраструктуры района. Жителей Дрогобыча призвали закрыть окна. Кроме того, в части города пропала электроэнергия.

В результате вражеского обстрела никто не пострадал.

Ночной обстрел Полтавщины

В Кременчуге взрывы звучали в течение пяти часов. Город подвергся массированному комбинированному обстрелу, ведь оккупанты атаковали дронами, крылатыми ракетами и Кинжалами.

По словам руководителя Полтавской ОВА Владимира Когута, в Кременчугском районе попали в одно из предприятий, вспыхнул пожар. Информации о пострадавших нет.

ГСЧС также сообщили, что враг целился по промышленным объектам и критической инфраструктуре. Под завалами спасатели нашли двух собак.

Кроме того, во время обстрела Украины сегодня пострадал вокзал Полтава-Южная: выбиты окна, двери и частично разрушен потолок.

Ударная волна повредила также пригородный вокзал, вагоны и административные здания. Несмотря на все это, поезда продолжают движение по расписанию.

РФ обстреляла Смелу в Черкасской области

В ночь на 29 июня Смела также пережила ракетно-дроновую атаку РФ. Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил о 11 пострадавших, среди них два ребенка.

В результате обстрела Украины, а именно Смелы, были повреждены три девятиэтажки и местный колледж пищевых технологий. Произошли два пожара, которые уже удалось ликвидировать.

— Пострадали также как минимум четыре учебных заведения, психиатрическая больница. Практически полностью разрушен учебный корпус колледжа Национального университета пищевых технологий. Накануне там был выпуск младших бакалавров, — сообщил Табурец.

Также оперативные службы эвакуировали 70 человек, одного мужчину освободили из лифтовой шахты.

В Хмельницкой области в результате обстрела люди остались без света

Под ночной обстрел попала и Хмельницкая область. Россияне атаковали дронами Shahed и ракетами Х-101. Силам ПВО удалось ликвидировать две ракеты и девять БпЛА, еще 21 беспилотник потерян локационно.

В Шепетовском районе повреждена линия электропередач, из-за чего 150 абонентов остались без света. Кроме того, были повреждены окна в закрытой школе.

Ночной обстрел Ивано-Франковской области

Во время массированного обстрела Украины взрывы прогремели в Нараевке и Васючине Ивано-Франковской области.

Из-за падения обломков повреждены частные хозяйства в Рогатинской и Большовцевской общинах. В селе Васючин взрывная волна повредила церковь и колокольню, а в Нараевке пострадала женщина и поврежден дом.

В Харькове ночью раздавались взрывы

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские захватчики атаковали город дроном типа Молния.

Вражеский беспилотник попал в крышу многоэтажки в одном из жилых массивов Харькова. Информации о пострадавших не было.

Обстрел Украины 29 июня: РФ атаковала Тернопольскую область

В ночь на 29 июня силы ПВО в Тернопольской области сбили крылатые ракеты Х-101 и дрон типа Герань-2. Было зафиксировано падение обломков вражеских целей.

Глава ОВА Вячеслав Негода сообщил, что в Чертковском районе в селе Иване-Золотое обломки дрона повредили здание сельхозпредприятия.

Тогда как в селе Яблонов обломки ракеты Х-101 упали на территорию частного домохозяйства, обошлось без негативных последствий. В Лозах обломки крылатой ракеты повредили частное хозяйственное здание.

Россия обстреляла Николаев дронами и баллистикой

Николаев также попал в список городов, которые стали мишенью для РФ во время ночного обстрела Украины.

Начальник ОВА Виталий Ким сообщил, что российские военные атаковали город баллистикой и дронами. Под удар попал объект инфраструктуры, а также были повреждены складские здания.

По его словам, в результате обстрела возникли пожары, которые уже потушили спасатели.

Ким отметил, что ситуация в городе напряженно-стабильная.

Россияне ударили по дому в Лимане

Утром 29 июня россияне обстреляли пятиэтажку в Лимане. В результате пострадала семья: 51-летний мужчина с женой и их 12-летний сын.

У них диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушибы и отравление угарным газом. Всем оказана медицинская помощь.

Также были повреждены фасад, окна и балконы дома.

Где еще раздавались взрывы во время обстрела Украины

Ночью российская армия также атаковала Киевскую область, столицу, Запорожье и Днепропетровскую область.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что враг бил по Никопольскому району. На Марганецкую и Покровскую общины россияне направили fpv-дрон и тяжелую артиллерию. Утром оккупанты ударили беспилотниками по райцентру.

Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что под российский обстрел попали областной центр и Степногорск, где попали в многоэтажку.

Тогда как в Запорожье было повреждено производственное помещение одного из предприятий.

В Киеве работали силы ПВО по вражеским дронам.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 222-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Игорь Табурец

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