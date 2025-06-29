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Тетяна Забожко, випускова редакторка
4 хв.

Нічна атака на Україну: РФ застосувала 477 дронів та 60 ракет

Обстріл дронами та ракетами

Під час нічної атаки Україну російські окупанти обстріляли 537 засобами повітряного нападу.

Сили протиповітряної оборони знешкодили 475 ворожих цілей.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася ще 19:00 28 червня.

Зараз дивляться

За цей час російські війська застосували 477 дронів та 60 ракет, зокрема:

  • 477 ударних БпЛА Shahed і дронів-імітаторів різних типів (Шахедів було понад 250) (запущені з Курська, Шаталово, Орла, Брянська, Міллерово, мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму;
  • чотири аеробалістичні ракети Х-47М Кинджал (запущені з повітряного простору Тамбовської області РФ);
  • сім балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (запущені з Воронезької області РФ та ТОТ Криму);
  • 41 крилату ракету Х-101/Іскандер-К (запущені з Саратовської, Курської, Брянської областей РФ);
  • п’ять крилатих ракет Калібр (запущені з акваторії Чорного моря);
  • три зенітні керовані ракети С-300 (запущені з Курської області РФ).

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України знешкодили 475 засобів повітряного нападу противника (249 збито вогневими засобами, 226 – локаційно втрачено):

  • 211 БпЛА Shahed (дронів інших типів) збито, 225 – локаційно втрачені/приглушено РЕБ;
  • одну балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 збито;
  • 33 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К збито, одну – локаційно втрачено);
  • чотири крилаті ракети Калібр збито.

Під час нічної атаки на Україну зафіксовано влучання засобів повітряного нападу в шести локаціях.

Упали збиті цілі чи їхні уламки у восьми локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 222-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Фото: Сили оборони Півдня України

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