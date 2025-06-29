Нічна атака на Україну: РФ застосувала 477 дронів та 60 ракет
Під час нічної атаки Україну російські окупанти обстріляли 537 засобами повітряного нападу.
Сили протиповітряної оборони знешкодили 475 ворожих цілей.
Нічна атака на Україну: що відомо
Нічна атака на Україну почалася ще 19:00 28 червня.
За цей час російські війська застосували 477 дронів та 60 ракет, зокрема:
- 477 ударних БпЛА Shahed і дронів-імітаторів різних типів (Шахедів було понад 250) (запущені з Курська, Шаталово, Орла, Брянська, Міллерово, мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму;
- чотири аеробалістичні ракети Х-47М Кинджал (запущені з повітряного простору Тамбовської області РФ);
- сім балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (запущені з Воронезької області РФ та ТОТ Криму);
- 41 крилату ракету Х-101/Іскандер-К (запущені з Саратовської, Курської, Брянської областей РФ);
- п’ять крилатих ракет Калібр (запущені з акваторії Чорного моря);
- три зенітні керовані ракети С-300 (запущені з Курської області РФ).
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України знешкодили 475 засобів повітряного нападу противника (249 збито вогневими засобами, 226 – локаційно втрачено):
- 211 БпЛА Shahed (дронів інших типів) збито, 225 – локаційно втрачені/приглушено РЕБ;
- одну балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 збито;
- 33 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К збито, одну – локаційно втрачено);
- чотири крилаті ракети Калібр збито.
Під час нічної атаки на Україну зафіксовано влучання засобів повітряного нападу в шести локаціях.
Упали збиті цілі чи їхні уламки у восьми локаціях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 222-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Сили оборони Півдня України