Нічна атака на Україну: РФ застосувала 477 дронів та 60 ракет

Під час нічної атаки Україну російські окупанти обстріляли 537 засобами повітряного нападу.

Сили протиповітряної оборони знешкодили 475 ворожих цілей.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася ще 19:00 28 червня.

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За цей час російські війська застосували 477 дронів та 60 ракет, зокрема:

477 ударних БпЛА Shahed і дронів-імітаторів різних типів ( Шахедів було понад 250 ) (запущені з Курська, Шаталово, Орла, Брянська, Міллерово, мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму;

ударних БпЛА Shahed і дронів-імітаторів різних типів ( ) (запущені з Курська, Шаталово, Орла, Брянська, Міллерово, мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму; чотири аеробалістичні ракети Х-47М Кинджал (запущені з повітряного простору Тамбовської області РФ);

аеробалістичні ракети Х-47М Кинджал (запущені з повітряного простору Тамбовської області РФ); сім балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (запущені з Воронезької області РФ та ТОТ Криму);

балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (запущені з Воронезької області РФ та ТОТ Криму); 41 крилату ракету Х-101/Іскандер-К (запущені з Саратовської, Курської, Брянської областей РФ);

крилату ракету Х-101/Іскандер-К (запущені з Саратовської, Курської, Брянської областей РФ); п’ять крилатих ракет Калібр (запущені з акваторії Чорного моря);

крилатих ракет Калібр (запущені з акваторії Чорного моря); три зенітні керовані ракети С-300 (запущені з Курської області РФ).

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України знешкодили 475 засобів повітряного нападу противника (249 збито вогневими засобами, 226 – локаційно втрачено):

211 БпЛА Shahed (дронів інших типів) збито, 225 – локаційно втрачені/приглушено РЕБ;

БпЛА Shahed (дронів інших типів) збито, – локаційно втрачені/приглушено РЕБ; одну балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 збито;

балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 збито; 33 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К збито, одну – локаційно втрачено);

крилаті ракети Х-101/Іскандер-К збито, – локаційно втрачено); чотири крилаті ракети Калібр збито.

Під час нічної атаки на Україну зафіксовано влучання засобів повітряного нападу в шести локаціях.

Упали збиті цілі чи їхні уламки у восьми локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 222-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сили оборони Півдня України

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