Взрывы в Кременчуге и районе: атаковано предприятие, произошел пожар

Серия мощных взрывов в Кременчуге прогремела в ночь на 29 июня. Это произошло из-за российского массированного обстрела по Украине.

Взрывы в Кременчуге сегодня: что известно о последствиях

Взрывы в Кременчуге сегодня ночью прогремели из-за комбинированного удара российских захватчиков. Город одновременно оказался под атакой ударных дронов, крылатых ракет и Кинжалов.

Об угрозе применения ракет российскими захватчиками предупреждали Воздушные силы ВСУ.

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Руководитель Полтавской ОВА Владимир Когут подтвердил, что взрывы в Кременчуге сегодня прогремели из-за очередной массированной комбинированной атаки РФ. В Полтавской области работали силы ПВО.

— Предварительно, в Кременчугском районе атаковано одно из предприятий. Произошел пожар. Подразделения ГСЧС уже работают над ликвидацией последствий. Информации о пострадавших на данный момент не поступало, — написал он в Telegram.

После взрывов над городом поднялся густой черный дым.

В ГСЧС рассказали, что россияне снова ударили по Полтавской области. Оккупанты пытались уничтожить промышленные объекты и критическую инфраструктуру.

Спасатели под обломками услышали слабое скуление и обнаружили двух собак, оказавшихся под завалами.

— Два испуганных носика оказались в ловушке под завалами. Спасатели, несмотря на риск обрушения стены, смогли достать животных и передать их медикам. Собачки напуганы и истощены, но живы — и это главное, — отметили в ГСЧС.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 222-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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