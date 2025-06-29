Поврежден вокзал Полтава-Южная, вагоны и админздания – Укрзализныця
Вокзал Полтава-Южная сегодня, 29 июня, подвергся разрушениям во время ночной атаки на регион.
Разрушение вокзала Полтава-Южная: что известно
Вокзал Полтава-Южная стал одним из объектов железнодорожной инфраструктуры региона, что пострадали во время ночной атаки на Украину сегодня, 29 июня.
После комбинированного обстрела вокзал Полтава-Южная имеет ряд повреждений.
Там выбиты окна, двери, частично разрушены потолки.
От ударной волны пострадали пригородный вокзал, вагоны и административные здания.
– Пассажиры и работники находились в укрытиях. Никто не пострадал. И это – самое важное, – отметили в Укрзализныце.
Все поезда продолжают движение по графику.
Отметим, что силы противовоздушной обороны уничтожили большинство средств поражения над Полтавской областью.
Однако есть разрушения в Полтавском и Кременчугском районах.
В Полтавском районе из-за падения обломков горело здание одного из предприятий.
Также была повреждена пристройка жилого дома.
В Кременчугском районе, по словам и. о. руководителя областной военной администрации Владимира Когута, также атаковано одно из предприятий.
Продолжается ликвидация последствий попадания.
Из-за технологического нарушения в 18 населенных пунктах Лохвицкой и Великобагачанской общин без света остались 1 614 бытовых и 58 юридических потребителей.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 222-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.