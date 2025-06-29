Поврежден вокзал Полтава-Южная, вагоны и админздания – Укрзализныця

Вокзал Полтава-Южная сегодня, 29 июня, подвергся разрушениям во время ночной атаки на регион.

Разрушение вокзала Полтава-Южная: что известно

Вокзал Полтава-Южная стал одним из объектов железнодорожной инфраструктуры региона, что пострадали во время ночной атаки на Украину сегодня, 29 июня.

После комбинированного обстрела вокзал Полтава-Южная имеет ряд повреждений.

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Там выбиты окна, двери, частично разрушены потолки.

От ударной волны пострадали пригородный вокзал, вагоны и административные здания.

– Пассажиры и работники находились в укрытиях. Никто не пострадал. И это – самое важное, – отметили в Укрзализныце.

Все поезда продолжают движение по графику.

Отметим, что силы противовоздушной обороны уничтожили большинство средств поражения над Полтавской областью.

Однако есть разрушения в Полтавском и Кременчугском районах.

В Полтавском районе из-за падения обломков горело здание одного из предприятий.

Также была повреждена пристройка жилого дома.

В Кременчугском районе, по словам и. о. руководителя областной военной администрации Владимира Когута, также атаковано одно из предприятий.

Продолжается ликвидация последствий попадания.

Из-за технологического нарушения в 18 населенных пунктах Лохвицкой и Великобагачанской общин без света остались 1 614 бытовых и 58 юридических потребителей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 222-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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