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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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Вибухи у Кременчуці та районі: атаковано підприємство, сталася пожежа

ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Серія потужних вибухів в Кременчуці пролунала у ніч проти 29 червня. Це сталося через російський масований обстріл України.

Вибухи в Кременчуці сьогодні: що відомо про наслідки

Вибухи в Кременчуці сьогодні вночі лунали через комбінований удар російських загарбників. Місто одночасно опинилося під атакою ударних дронів, крилатих ракет та Кинджалів.

Про загрозу застосування ракет російськими загарбниками попереджали Повітряні сили ЗСУ.

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Попередження ПС про загрозу атаки на Кременчук

Скриншот: Повітряні сили ЗСУ

Керівник Полтавської ОВА Володимир Когут підтвердив, що вибухи в Кременчуці сьогодні лунали через чергову масовану комбіновану атаку РФ. На Полтавщині працювали сили ППО.

– Попередньо, у Кременчуцькому районі атаковано одне із підприємств. Сталася пожежа. Підрозділи ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків. Інформації про постраждалих на даний момент не надходило, – написав він у Telegram.

Після вибухів над містом піднявся густий чорний дим.

У ДСНС розповіли, що росіяни знову вдарили по Полтавській області. Окупанти намагалися знищити промислові об’єкти та критичну інфраструктуру.

Рятувальники під уламками почули слабке скавучання і виявили двох собак, які опинилися під завалами.

У Кременчуці врятували собак
Фото: ДСНС
У Кременчуці врятували собак
Фото: ДСНС
У Кременчуці врятували собак
Фото: ДСНС
У Кременчуці врятували собак
У Кременчуці врятували собак
У Кременчуці врятували собак

– Два налякані носики опинилися у пастці під завалами. Рятувальники, попри ризик обвалу стіни, змогли дістати тварин та передати їх медикам. Песики налякані та виснажені, але живі – і це головне, – зазначили у ДСНС.

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