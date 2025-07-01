На Полтавщине произошло землетрясение: что известно

В Полтавской области вблизи села Карпуси в ночь на 1 июля произошло землетрясение магнитудой 3,1. Населенный пункт находится в около 10 километрах от областного центра.

Об этом говорится на сайте Главного центра специального контроля.

Землетрясение в Полтавской области 1 июля

Толчки были зафиксированы 1 июля 2025 года в 01:23:29.

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— Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в районе села Карпуси Полтавского района Полтавской области магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера), на глубине 7 километров, — пишут в центре специального контроля.

Кроме того, аналитики добавили, что по общепринятой классификации землетрясений зафиксированные ночью толчки относятся к неощутимым.

Напомним, что 1 февраля в Полтаве местные жители почувствовали землетрясение. Подземные толчки были ощутимыми в нескольких районах города.

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