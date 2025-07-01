На Полтавщині стався землетрус: що відомо

У Полтавській області поблизу села Карпусі у ніч на 1 липня стався землетрус магнітудою 3,1. Населений пункт розташований приблизно за 10 км від обласного центру.

Про це йдеться на сайті Головного центру спеціального контролю.

Землетрус у Полтавській області 1 липня

Поштовхи були зафіксовані 1 липня 2025 року о 01:23:29.

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– Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі села Карпусі Полтавського району Полтавської області магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера) на глибині 7 кілометрів, – зазначили в центрі спеціального контролю.

Крім того, аналітики додали, що за загальноприйнятою класифікацією землетрусів зафіксовані вночі поштовхи належать до невідчутних.

Нагадаємо, що 1 лютого у Полтаві також зафіксували землетрус. Підземні поштовхи були відчутними у кількох районах міста.

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