18 ноября 2026 года жители Украины почувствовали подземные толчки, эпицентр которых находился в Румынии. Магнитуда землетрясения достигла 5,6. В этом году это уже не первый случай сейсмической активности, зарегистрированный специалистами вблизи украинских границ или непосредственно на территории Украины.

Хотя подобные сильные явления в нашей стране происходят нечасто, важно знать, как действовать и что делать во время землетрясения. Подробнее читайте на Фактах ICTV.

Что делать во время землетрясения: первые действия

Землетрясением называют подземные толчки и колебания земной поверхности. Они возникают из-за внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли, которые передаются на большие расстояния, и выглядят как упругие колебания.

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Если произошло землетрясение, необходимо действовать максимально быстро и аккуратно. В такой ситуации необходимо соблюдать важные правила, которые спасут вам жизнь.

К примеру:

в первую очередь сохраняйте покой и избегайте паники;

как только появится ощущение колебания земли или здания, нужно держаться как можно дальше от падающих предметов и обломков;

если вы находитесь на первых этажах квартиры, вам нужно немедленно выбежать на улицу в наиболее открытое место;

сбегайте из угловых комнат, если вы остались выше второго этажа;

в первую очередь станьте в проеме внутренних дверей или в углу комнаты, подальше от окон и тяжелых предметов;

не бегите к лестнице или лифту, если вы оказались в высотном здании выше пятого этажа. На выходе из дома будет очень много людей, а лифты могут не работать;

выбегайте из дома быстро, но остерегайтесь обломков, электрических проводов и других источников опасности;

отойдите от высоких сооружений, путепроводов, мостов и линий электропередач.

Что делать во время землетрясения в машине

Если вы ехали в автомобиле, вам в первую очередь нужно остановиться, выдохнуть и действовать дальше. Откройте дверь и останьтесь в машине до тех пор, пока колебания не прекратятся. Проверьте, нет ли у вас пострадавших. Если они есть, позвоните спасателям, чтобы они оказали первую помощь.

Кроме этого, соблюдайте следующие правила:

не останавливайтесь под мостами, путепроводами, линиями электропередач;

при парковке машины не загораживайте дорогу другим транспортным средствам;

езжайте и останавливайте автомобиль подальше от балконов и деревьев;

по возможности, не пользуйтесь автомобилем, а передвигайтесь пешком.

Что делать после землетрясения

Успокойтесь и успокойте детей, истощившихся нервно людей, оцените произошедшее;

если есть возможность, помогите пострадавшим, вызовите медицинскую помощь;

посмотрите, не получило ли ваше жилье повреждений;

возле дома нужно пересматривать все очень аккуратно, ведь может произойти внезапное обрушение, а также угрожать опасность от утечки газа, линий электросетей, разбитого стекла;

проверьте внешним осмотром состояние сетей электро-, газо- и водоснабжения;

кипятите перед употреблением питьевую воду, так как она может быть загрязнена;

проверьте, нет ли угрозы пожара;

не пользуйтесь открытым огнем, освещением, нагревательными приборами, газовыми плитами и не включайте их до тех пор, пока не будет уверенности, что нет утечки газа;

не пользуйтесь телефоном, если вам не угрожает серьезная опасность;

не торопитесь с осмотром города, не посещайте зоны разрушений, если там не нужна помощь;

избегайте морского побережья, где может возникнуть опасность от морских волн;

будьте готовы к повторным толчкам;

найдите адреса организаций, отвечающих за оказание помощи пострадавшему населению.

Что делать во время землетрясения дома

Всегда сохраняйте спокойствие, ободряйте собравшихся;

укройтесь под большими столами, вблизи главных стен или колонн, потому что главная опасность исходит от падения внутренних стен, потолков, люстр;

держитесь как можно дальше от окон, электроприборов;

сразу же потушите, если поднялся огонь;

оденьте детей и отведите в безопасное место их и пожилых людей;

использовать телефон нужно очень редко, только тогда, когда нужно позвать на помощь, передать сообщения пожарным, спасателям, скорым;

слушайте новости по радио;

откройте дверь для обеспечения выхода;

никогда не выходите на балконы;

не пользуйтесь лифтом, спичками, зажигалкой;

когда истечет первая волна толчков, оставьте дом, но прежде чем сделать это, закройте все краны, отключите газ и электроэнергию;

вынесите предметы первой необходимости и документы;

выходите из жилья спиной к стене, особенно, если придется спускаться по лестнице;

закройте дверь дома;

собрав всех членов семьи, а также живущих поблизости, идите в ближайший центр сбора людей, желательно пешком, а не на транспортном средстве;

избегайте узких и захламленных улиц.

Что делать во время землетрясения по дороге в безопасные места

Направляйтесь к местности, подальше от домов, многоэтажек, электросетей и других объектов;

внимательно следите за стенами, которые могут упасть, держитесь подальше от башен, колокольней, водохранилищ;

при невозможности найдите укрытие под портиком входа в подъезд;

смотрите под ноги, минуйте провода под напряжением, стекло, сломанные доски;

не подходите близко к месту пожара;

не прячьтесь вблизи плотин, речных долин, на морских пляжах и берегах озер;

найдите для себя питьевую воду.

В общественном месте отходите от толпы, подвергшейся панике (в этом случае старайтесь выбрать безопасный выход, еще не замеченный людьми). Не падайте, потому что могут растоптать, и вы не сможете подняться. Скрестите руки на животе.

Что делать при землетрясении в школе и учебных заведениях

Соблюдайте заранее разработанный соответствующими органами ситуационный план;

помогайте другим, если они в этом нуждаются;

прячьтесь под партами;

каждый учащийся должен отвечать за свои вещи;

учитель должен пересмотреть список всех детей, есть ли все в классе, и передать их родителям или в специальные центры сбора.

Землетрясение: что делать в поезде или в метро

Если едете ночью, света не будет, поэтому нужно будет действовать без него (возможно, отключится электроэнергия из-за сильных толчков);

не паникуйте;

в метро подземные станции в случае землетрясения являются безопасным местом (металлоконструкции позволяют им хорошо противостоять толчкам).

Что делать, если находитесь под обломками

Дышите глубоко, не падайте духом (вам нужно выжить);

ищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подавать световые или звуковые сигналы (например, любым предметом наносить удары по трубам или стенам, в результате чего благодаря образующемуся звуку привлечь внимание);

в случае недостатка воздуха, не зажигайте сжигающие кислород свечи;

в случае, когда единственным путём выхода является узкий лаз, необходимо продвигаться сквозь него. Для этого нужно, расслабив мышцы, постепенно продвигаться, прижав локти к бокам и двигаясь ногами вперед.

Что делать при землетрясении в многоэтажном доме

В многоэтажном доме можно открыть дверь на лестницу и стать в проеме. Если есть опасность падения кусков штукатурки, светильников, оконных стекол – прячьтесь под стол. Детям можно залезть под столы, отвлечься от окон. В любом здании держитесь подальше от окон, поближе к внутренним капитальным стенам здания.

В многоэтажных домах будьте готовы к тому, что могут заработать сигналы пожарной тревоги. Не выходите на балкон, не зажигайте огонь.

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