РФ нанесла ракетный удар по Гуляйполю в Днепропетровской области: есть погибшие и раненые

Сегодня, 1 июля, в 09:15 россияне нанесли баллистический удар по Гуляйполю, что в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Обновлено в 15:30

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По его словам, из-за ракетного удара врага по Гуляйполю Днепропетровской области возник пожар.

Впоследствии Силы обороны Юга сообщили подробности последствий удара по Гуляйполю. По словам военных, россияне применили две баллистические ракеты, вероятно, типа Искандер-М.

В результате ракетного удара разрушен дом культуры, два магазина и повреждены частные дома.

К сожалению, есть пострадавшие и погибшие среди местного населения.

Гуляйполе на карте

Поселок Гуляйполе Днепропетровской области находится в Каменском районе. Поселок расположен на пути от Днепра до Кривого Рога. Население составляет чуть более тысячи человек.

К слову, в ночь на 1 июля РФ атаковала Украину 52 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 224-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сили оборони Півдня

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