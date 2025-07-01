Марта Бондаренко, редактор ленты
РФ нанесла ракетный удар по Гуляйполю в Днепропетровской области: есть погибшие и раненые
Сегодня, 1 июля, в 09:15 россияне нанесли баллистический удар по Гуляйполю, что в Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Обновлено в 15:30
Ракетный обстрел Гуляйполя 1 июля: последствия
По его словам, из-за ракетного удара врага по Гуляйполю Днепропетровской области возник пожар.
Впоследствии Силы обороны Юга сообщили подробности последствий удара по Гуляйполю. По словам военных, россияне применили две баллистические ракеты, вероятно, типа Искандер-М.
В результате ракетного удара разрушен дом культуры, два магазина и повреждены частные дома.
К сожалению, есть пострадавшие и погибшие среди местного населения.
Гуляйполе на карте
Поселок Гуляйполе Днепропетровской области находится в Каменском районе. Поселок расположен на пути от Днепра до Кривого Рога. Население составляет чуть более тысячи человек.
К слову, в ночь на 1 июля РФ атаковала Украину 52 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 224-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Сили оборони Півдня