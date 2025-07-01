Ночная атака на Украину: РФ запустила 52 дрона
В ночь на 1 июля РФ атаковала Украину 52 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Ночная атака дронами: сколько уничтожено силами ПВО
Сегодня ночью оккупанты запускали дроны с направлений Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска.
По состоянию на 09:00 в Воздушных силах ВСУ подтвердили обезвреживание 47 из 52 вражеских БпЛА на Севере и Востоке страны.
В частности, 14 дронов сбиты огневыми средствами поражения, еще 33 единиц локационно потеряны или подавлены средствами радиолокационной борьбы.
В то же время зафиксировано попадание в трех локациях, а также падение обломков сбитых дронов в одном месте.
В Запорожье этой ночью зафиксировано попадание четырех дронов Шахед, в результате чего повреждено предприятие, где вспыхнул пожар, а также жилые дома — 20 частных и шесть многоэтажных. Однако обошлось без жертв и пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 224-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.