Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Книжный магазин в США изымает книги о Гарри Поттере: что произошло
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Мобилизация с 1 июля 2025 года: новые правила и список исключений
Какая ответственность за подделку документов во время военного положения
Имеют ли право военнослужащие ездить без водительского удостоверения: комментирует юрист
Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.

Ночная атака на Украину: РФ запустила 52 дрона

Росія шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації.
Фото: Факти ICTV

В ночь на 1 июля РФ атаковала Украину 52 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Ночная атака дронами: сколько уничтожено силами ПВО

Сегодня ночью оккупанты запускали дроны с направлений Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска.

По состоянию на 09:00 в Воздушных силах ВСУ подтвердили обезвреживание 47 из 52 вражеских БпЛА на Севере и Востоке страны.

Сейчас смотрят

В частности, 14 дронов сбиты огневыми средствами поражения, еще 33 единиц локационно потеряны или подавлены средствами радиолокационной борьбы.

В то же время зафиксировано попадание в трех локациях, а также падение обломков сбитых дронов в одном месте.

В Запорожье этой ночью зафиксировано попадание четырех дронов Шахед, в результате чего повреждено предприятие, где вспыхнул пожар, а также жилые дома — 20 частных и шесть многоэтажных. Однако обошлось без жертв и пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 224-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Ночные взрывы в Днепропетровской области: дроны ударили по фермам, сгорела техника
вогонь пожежа ДСНС

Источник: Воздушные силы ВСУ

Связанные темы:

атака дронамиВойна в УкраинеПовітряні сили УкраїниРосійська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь