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3 хв.

РФ вдарила ракетою по Гуляйполю на Дніпропетровщині: є загиблі та поранені

удар по Гуляйполю

Сьогодні, 1 липня, о 09:15 росіяни завдали балістичного удару по Гуляйполю, що у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Оновлено о 15:30

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Ракетний обстріл Гуляйполя 1 липня: наслідки

За його словами, через ракетний удар ворога по Гуляйполю Дніпропетровської області виникла пожежа.

Згодом Сили оборони Півдня повідомили деталі наслідків удару по Гуляйполю. За словами військових, росіяни застосували дві балістичні ракети, ймовірно, типу Іскандер-М.

Внаслідок ракетного удару зруйновано будинок культури, два магазини та понівечені приватні будинки.

На жаль, є постраждалі й загиблі серед місцевого населення.

удар по Гуляйполю
Фото: Сили оборони Півдня
удар по Гуляйполю
Фото: Сили оборони Півдня
удар по Гуляйполю
Фото: Сили оборони Півдня
удар по Гуляйполю
Фото: Сили оборони Півдня
удар по Гуляйполю
Фото: Сили оборони Півдня
удар по Гуляйполю
удар по Гуляйполю
удар по Гуляйполю
удар по Гуляйполю
удар по Гуляйполю

Гуляйполе на карті

Селище Гуляйполе Дніпропетровської області знаходиться у Кам’янському районі. Селище знаходиться на шляху від Дніпра до Кривого Рогу. Населення складає трохи більше тисячі осіб.

гуляйполе

Google Maps

Нагадаємо, що у ніч проти 1 липня РФ атакувала Україну 52-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 224-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сили оборони Півдня

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