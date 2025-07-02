Прогремел мощный взрыв возле Житомира: что известно

Взрыв на АЗС за Житомиром прогремел около 18:00 — на место инцидента оперативно выехали все экстренные службы.

Об этом сообщает Житомирский городской совет.

Взрыв на АЗС за Житомиром сегодня: что известно

По данным горсовета, взрыв произошел на АЗС за кольцевой дорогой Житомира на трассе в направлении Киева.

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Причины взрыва пока устанавливаются — на месте уже работают экстренные службы.

— Просим сохранять спокойствие. Информация будет обновляться, — рассказали в горсовете.

Полиция Житомирской области отметила, что взрыв, который слышали в Житомире, произошел вблизи села Березина Глыбочицкой общины. Сейчас на месте взрыва работают спасатели ГСЧС, следственно-оперативные группы полиции, патрульные и медики.

На видео из соцсетей видно, как над трассой поднимается огромный густой черный дым.

Облако дыма видно и в самом Житомире.

Есть версия, что взрыв возле Житомира произошел не на АЗС, хотя она повреждена. Глава Глыбочицкой общины сказал, что взрыв мог произойти на складе промышленного предприятия в селе Березина.

У соцмережах з’явилося відео моменту потужного вибуху біля Житомира.

Предупреждение для водителей возле Житомира

В связи со взрывом возле Житомира, произошедшим на 126 км автодороги М-06 Киев — Чоп, движение по трассе в обоих направлениях перекрыто. В направлении Ровно осуществляется объезд на 109 км (поворот на село Тесневка) через село Головино в направлении поселка Черняхов, сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

В направлении Киева объезд осуществляется: через разворот на 128 км (вблизи села Гадзинка) через поселки Черняхов, Головино выезд через село Тесневку на 109 км автодороги М-06 Киев — Чоп. Или же на 140 км (развязка вблизи села Олиевка) также через поселки Черняхов, Головино выезд через село Тесневку на 109 км автодороги М-06 Киев — Чоп.

Патрульные обеспечивают безопасность и регулирование дорожного движения.

Село Березина на карте

Село Березина, где произошел взрыв, расположено по обе стороны автомобильной трассы на Киев.

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