Взрывы в Житомире: РФ атаковала подразделение ГСЧС, прибывшее на вызов, есть раненые
Спасатель и железнодорожник получили ранения во время утренних взрывов в Житомире и области 24 апреля.
Обновлено в 08:32.
Взрывы в Житомире и области 24 апреля: что известно
Взрывы в Житомире и области 24 апреля начали греметь около пяти утра, когда армия РФ как раз наносила по Украине комбинированный удар дронами и ракетами.
Во время обстрела на территории региона загорелись гаражи.
Взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.
Когда на место обстрела прибыли работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, россияне нанесли повторный удар.
Пострадал 39-летний спасатель. Кроме того, повреждены четыре единицы техники ГСЧС.
В итоге 46 пожарных с помощью семи единиц техники пожар на 2,5 тыс. кв. м таки потушили.
Кроме спасателя, во время взрывов в Житомире и области 24 апреля, отметили в Укрзализныце, ранения также получил проводник.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 156-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Виталій Бунечко, Игорь Клименко, Укрзализныця