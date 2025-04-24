Взрывы в Житомире: РФ атаковала подразделение ГСЧС, прибывшее на вызов, есть раненые

Спасатель и железнодорожник получили ранения во время утренних взрывов в Житомире и области 24 апреля.

Обновлено в 08:32.

Взрывы в Житомире и области 24 апреля: что известно

Взрывы в Житомире и области 24 апреля начали греметь около пяти утра, когда армия РФ как раз наносила по Украине комбинированный удар дронами и ракетами.

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Во время обстрела на территории региона загорелись гаражи.

Взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

Когда на место обстрела прибыли работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, россияне нанесли повторный удар.

Пострадал 39-летний спасатель. Кроме того, повреждены четыре единицы техники ГСЧС.

В итоге 46 пожарных с помощью семи единиц техники пожар на 2,5 тыс. кв. м таки потушили.

Кроме спасателя, во время взрывов в Житомире и области 24 апреля, отметили в Укрзализныце, ранения также получил проводник.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 156-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Виталій Бунечко, Игорь Клименко, Укрзализныця

Фото : ГСЧС

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