Взрывы в Староконстантинове 5 июля: город атакуют вражеские ракеты

Взрывы в Староконстантинове прогремели днем 5 июля. Перед этим Воздушные силы информировали об угрозе ракетной атаки.

Взрывы в Староконстантинове 5 июля: что известно

— Ракета курсом на Староконстантинов, — сообщили Воздушные силы в 17:40.

О взрывах в Староконстантинове сегодня говорили очевидцы в соцсетях.

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Также о взрывах в Хмельницкой области писало Суспільне в 17:42 и в 17:52.

Что такое Старкон и почему его обстреливают россияне

Город Староконстантинов расположен к северу от Хмельницкого на расстоянии более 41 км.

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, Староконстантинов находится в центре внимания россиян с начала полномасштабного вторжения.

Причина в том, что в городе расположен военный аэродром Воздушных сил.

Также в Старконе (так называют город в народе) базируется 7 бригада тактической авиации имени Петра Франко.

Старкон играл значительную роль во всех учениях, которые происходили на территории Украины с привлечением авиации партнеров, в том числе и США.

Поэтому россияне не исключают, что в Староконстантинове могут быть размещены F-16.

Враг также хочет повредить оборудование, антенны, радары, инженерно-техническое оборудование и т.д., которое есть на аэродроме.

Россияне выискивают, где могут быть запасы западных ракет Storm Shadow и SCALP, которые несут Су-24. Эти самолеты также базируются в Староконстантинове.

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