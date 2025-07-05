Взрывы в Староконстантинове 5 июля: город атакуют вражеские ракеты
Взрывы в Староконстантинове прогремели днем 5 июля. Перед этим Воздушные силы информировали об угрозе ракетной атаки.
Взрывы в Староконстантинове 5 июля: что известно
— Ракета курсом на Староконстантинов, — сообщили Воздушные силы в 17:40.
О взрывах в Староконстантинове сегодня говорили очевидцы в соцсетях.
Также о взрывах в Хмельницкой области писало Суспільне в 17:42 и в 17:52.
Что такое Старкон и почему его обстреливают россияне
Город Староконстантинов расположен к северу от Хмельницкого на расстоянии более 41 км.
По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, Староконстантинов находится в центре внимания россиян с начала полномасштабного вторжения.
Причина в том, что в городе расположен военный аэродром Воздушных сил.
Также в Старконе (так называют город в народе) базируется 7 бригада тактической авиации имени Петра Франко.
Старкон играл значительную роль во всех учениях, которые происходили на территории Украины с привлечением авиации партнеров, в том числе и США.
Поэтому россияне не исключают, что в Староконстантинове могут быть размещены F-16.
Враг также хочет повредить оборудование, антенны, радары, инженерно-техническое оборудование и т.д., которое есть на аэродроме.
Россияне выискивают, где могут быть запасы западных ракет Storm Shadow и SCALP, которые несут Су-24. Эти самолеты также базируются в Староконстантинове.