Взрывы в Хмельницкой области: в районе Староконстантинова обезврежены десятки Шахедов

Взрывы в Хмельницкой области прогремели утром 5 июля во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы ударных БпЛА. За ночь и утро в районе Староконстантинова обезврежено 42 Шахеда.

Обновлено в 10:25.

Взрывы в Хмельницкой области сегодня — что известно

О звуках взрывов в Хмельницкой области, в частности, в Староконстантинове, сначала сообщили очевидцы.

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Впоследствии руководитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин подтвердил, что во время ночной и утренней атак на Староконстантинов силами ПВО обезврежено 42 вражеских Шахеда.

По его словам, места падения обломков сбитых дронов устанавливаются, однако пока никакой информации о повреждениях, травмированных или погибших не поступало.

Ранее в Воздушных силах ВСУ заявили, что основным направлением сегодняшней атаки дронов был Староконстантинов Хмельницкой области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 228-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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