Вибухи в Старокостянтинові 5 липня: місто атакують ворожі ракети

Вибухи в Старокостянтинові Хмельницької області пролунали вдень 5 липня. Перед цим Повітряні сили інформували про загрозу ворожої ракетної атаки.

Вибухи в Старокостянтинові 5 липня: що відомо

– Ракета курсом на Старокостянтинів, – повідомили Повітряні сили.

Про вибухи у Старокостянтинові сьогодні говорили очевидці у соцмережах.

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Також про вибухи на Хмельниччині писало Суспільне о 17:42 та у 17:52.

Що таке Старкон і чому його обстрілюють росіяни

Місто Старокостянтинів розташоване на північ від Хмельницького на відстані понад 41 км.

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, Старокостянтинів перебуває в центрі уваги росіян від початку повномасштабного вторгнення.

Причина у тому, що в місті розташований військовий аеродром Повітряних сил.

Також у Старконі (так називають місто у народі) базується 7 бригада тактичної авіації імені Петра Франка.

Старкон відігравав значну роль у всіх навчаннях, які відбувалися на території України із залученням авіації партнерів, зокрема й США.

Тому росіяни не виключають, що у Старокостянтинові можуть бути розміщені F-16.

Ворог також хоче пошкодити устаткування, антени, радари, інженерно-технічне обладнання тощо, яке є на аеродромі.

Росіяни вишукують, де можуть бути запаси західних ракет Storm Shadow та SCALP, які несуть Су-24. Ці літаки також базуються у Старокостянтинові.

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