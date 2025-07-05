Вибухи в Старокостянтинові 5 липня: місто атакують ворожі ракети
Вибухи в Старокостянтинові Хмельницької області пролунали вдень 5 липня. Перед цим Повітряні сили інформували про загрозу ворожої ракетної атаки.
Вибухи в Старокостянтинові 5 липня: що відомо
– Ракета курсом на Старокостянтинів, – повідомили Повітряні сили.
Про вибухи у Старокостянтинові сьогодні говорили очевидці у соцмережах.
Також про вибухи на Хмельниччині писало Суспільне о 17:42 та у 17:52.
Що таке Старкон і чому його обстрілюють росіяни
Місто Старокостянтинів розташоване на північ від Хмельницького на відстані понад 41 км.
За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, Старокостянтинів перебуває в центрі уваги росіян від початку повномасштабного вторгнення.
Причина у тому, що в місті розташований військовий аеродром Повітряних сил.
Також у Старконі (так називають місто у народі) базується 7 бригада тактичної авіації імені Петра Франка.
Старкон відігравав значну роль у всіх навчаннях, які відбувалися на території України із залученням авіації партнерів, зокрема й США.
Тому росіяни не виключають, що у Старокостянтинові можуть бути розміщені F-16.
Ворог також хоче пошкодити устаткування, антени, радари, інженерно-технічне обладнання тощо, яке є на аеродромі.
Росіяни вишукують, де можуть бути запаси західних ракет Storm Shadow та SCALP, які несуть Су-24. Ці літаки також базуються у Старокостянтинові.