Атака на ТЦК в Полтаве 3 июля: количество жертв возросло до трех

Число жертв в результате атаки на ТЦК в Полтаве 3 июля возросло до трех. Об этом 6 июля время брифинга в Кременчуге сообщил вр. и. о руководителя ОВА Владимир Когут.

Таким образом, теперь официально известно о трех жертвах обстрела 3 июля.

Удар по ТЦК в Полтаве: что известно

— К сожалению, в больнице скончалась женщина, которая получила ранения после удара россиян по Полтавской общине 3 июля, — сообщил Когут в Telegram-канале.

Напомним, что удар по ТЦК в Полтаве и объектам поблизости российские войска нанесли в 08:44 3 июля.

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Одно из попаданий спровоцировало пожар в здании ТЦК в Полтаве (Полтавского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки).

Стало известно о двух погибших. Травмированных, по обновленным данным, уже 47.

Источник: Владимир Когут

Фото: ГСЧС

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