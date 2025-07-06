Атака на ТЦК в Полтаве 3 июля: количество жертв возросло до трех
Число жертв в результате атаки на ТЦК в Полтаве 3 июля возросло до трех. Об этом 6 июля время брифинга в Кременчуге сообщил вр. и. о руководителя ОВА Владимир Когут.
Таким образом, теперь официально известно о трех жертвах обстрела 3 июля.
Удар по ТЦК в Полтаве: что известно
— К сожалению, в больнице скончалась женщина, которая получила ранения после удара россиян по Полтавской общине 3 июля, — сообщил Когут в Telegram-канале.
Напомним, что удар по ТЦК в Полтаве и объектам поблизости российские войска нанесли в 08:44 3 июля.
Одно из попаданий спровоцировало пожар в здании ТЦК в Полтаве (Полтавского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки).
Стало известно о двух погибших. Травмированных, по обновленным данным, уже 47.
Источник: Владимир Когут
Фото: ГСЧС