Атака на ТЦК у Полтаві 3 липня: кількість жертв зросла до трьох

Кількість жертв внаслідок атаки на ТЦК у Полтаві 3 липня зросла до трьох. Про це 6 липня під час брифінгу у Кременчуці повідомив т. в. о керівника ОВА Володимир Когут.

Отже, тепер офіційно відомо про трьох жертв обстрілу 3 липня.

Удар по ТЦК у Полтаві: що відомо

– На жаль, у лікарні померла жінка, яка зазнала поранень після удару росіян по Полтавській громаді 3 липня, – повідомив Когут у Telegram-каналі.

Нагадаємо, що удару по ТЦК у Полтаві та об’єктах поблизу російські війська завдали о 08:44 3 липня.

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Одне з влучень спровокувало пожежу у будівлі ТЦК у Полтаві (Полтавського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки).

Стало відомо про двох загиблих. Травмованих, за оновленими даними, вже 47.

Джерело: Володимир Когут

Фото: ДСНС

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