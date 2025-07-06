Атака на ТЦК у Полтаві 3 липня: кількість жертв зросла до трьох
Кількість жертв внаслідок атаки на ТЦК у Полтаві 3 липня зросла до трьох. Про це 6 липня під час брифінгу у Кременчуці повідомив т. в. о керівника ОВА Володимир Когут.
Отже, тепер офіційно відомо про трьох жертв обстрілу 3 липня.
Удар по ТЦК у Полтаві: що відомо
– На жаль, у лікарні померла жінка, яка зазнала поранень після удару росіян по Полтавській громаді 3 липня, – повідомив Когут у Telegram-каналі.
Нагадаємо, що удару по ТЦК у Полтаві та об’єктах поблизу російські війська завдали о 08:44 3 липня.
Одне з влучень спровокувало пожежу у будівлі ТЦК у Полтаві (Полтавського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки).
Стало відомо про двох загиблих. Травмованих, за оновленими даними, вже 47.
Джерело: Володимир Когут
Фото: ДСНС