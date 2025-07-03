РФ атаковала ТЦК в Полтаве: произошли пожары, есть погибшие и раненые

В четверг, 3 июля, российские агрессоры обстреляли Полтаву, в результате чего есть пострадавшие и погибшие, в том числе – среди гражданского населения.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск

Удар по ТЦК в Полтаве – что известно

Отмечается, что одно из попаданий спровоцировало пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

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– Из-за другого попадания, вблизи Полтавского областного ТЦК и СП, возник пожар на территории частного жилого дома. К сожалению, есть погибшие и раненые, в частности, из числа гражданских, – говорится в сообщении.

В Полтавской ОГА позже дополнили, что по предварительной информации погибли два человека, еще 11 – ранены.

– На месте развернут штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Работают все необходимые службы. Еще раз призываю: во время воздушной тревоги находитесь в укрытии, – подчеркнули в ОГА.

Ранее российские войска нанесли ракетный удар по одному из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ, расположенному на территории Полтавской области.

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