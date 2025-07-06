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Малиновская Ангелина, редактор ленты
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РФ намеренно наводит дроны на спасателей и откровенно публикует видео атак

Рятувальник ДСНС
Фото: ГСЧС

Россия открыто публикует видео, как намеренно наводит дроны на спасателей.

РФ атакует спасателей дронами

Целить в тех, кто вытаскивает из-под завалов — значит воевать против самой жизни, отмечают в ГСЧС Украины.

— На тех, кто не воюет, не имеет оружия, а спасает жизни после их же обстрелов. Это не просто террор — это демонстративная бесчеловечность, — отмечают спасатели.

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Фото: ДСНС України

К слову, ночью 4 июля во время массового обстрела столицы РФ повредила в Киеве пожарно-спасательную часть и 11 единиц техники.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 229-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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