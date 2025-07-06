РФ навмисно наводить дрони на рятувальників та відверто публікує відео атак

Росія відкрито публікує відео, як навмисно наводить дрони на рятувальників.

РФ атакує рятувальників дронами

Цілити у тих, хто витягує з-під завалів — значить воювати проти самого життя, наголошують у ДСНС України.

– На тих, хто не воює, не має зброї, а рятує життя після їхніх же обстрілів. Це не просто терор — це демонстративна нелюдяність, – наголошують рятувальники.

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До речі, вночі 4 липня під час масового обстрілу столиці РФ пошкодила у Києві пожежно-рятувальну частину та 11 одиниць техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 229-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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