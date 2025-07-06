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В Рыбаковке Николаевской области повреждены базы отдыха, отделение Укрпочты и ЛЭП

дрони Шахед ракети
Фото: Getty Images

6 июля село Рыбаковка Николаевской области подверглось массированной атаке дронами типа Шахед. Повреждены частные дома, здания некольких баз отдыха, отделение Укрпочты, магазин.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Рыбаковка Николаевской области: какая ситуация в селе на 6 июля

— Ночью, 6 июля, враг атаковал дронами типа “Shahed 131/136” Кобливскую общину. В результате в селе Рыбаковка повреждено 13 частных домов, здания на территории нескольких баз отдыха, отделение Укрпочты, магазин, — говорится в сообщении.

Отмечается, что загорание сухой травы и пожар в столовой базы отдыха были оперативно ликвидированы.

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Также повреждена линия электропередач — обесточен 531 абонент. Пострадавших нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1229-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине  можно следить за ситуацией в городах.

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Shahed

Источник: Виталий Ким

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