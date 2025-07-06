Взрывы в Николаеве: вызвали экстренные службы, известно о пострадавшем

Взрывы в Николаеве сегодня, 6 июля, не утихают, начиная с ночи.

Областной центр российские войска атакуют беспилотниками.

Взрывы в Николаеве сегодня утром

Взрывы в Николаеве сегодня утром раздались около 09:25.

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В то время, по данным Воздушных сил ВСУ, к северу с юга области следовала новая группа ударных беспилотников.

В городе, отмечает городской глава Александр Сенкевич, есть повреждения.

На место происшествия, продолжает руководитель областной военной администрации Виталий Ким, вызвали оперативные службы.

В данный момент известно об одном пострадавшем.

Взрывы в Николаеве сегодня ночью

Взрывы в Николаеве сегодня ночью, 6 июля, стали следствием массированной дроновой атаки армии РФ.

Под ударом находилась портовая инфраструктура.

Взрывы в Николаеве сегодня ночью завершились повреждением складских построек и электросети.

Пострадавших, к счастью, нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 229-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Виталий Ким, Александр Сенкевич

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