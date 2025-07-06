Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Взрывы в Николаеве: вызвали экстренные службы, известно о пострадавшем
Взрывы в Николаеве сегодня, 6 июля, не утихают, начиная с ночи.
Областной центр российские войска атакуют беспилотниками.
Взрывы в Николаеве сегодня утром
Взрывы в Николаеве сегодня утром раздались около 09:25.
В то время, по данным Воздушных сил ВСУ, к северу с юга области следовала новая группа ударных беспилотников.
В городе, отмечает городской глава Александр Сенкевич, есть повреждения.
На место происшествия, продолжает руководитель областной военной администрации Виталий Ким, вызвали оперативные службы.
В данный момент известно об одном пострадавшем.
Взрывы в Николаеве сегодня ночью
Взрывы в Николаеве сегодня ночью, 6 июля, стали следствием массированной дроновой атаки армии РФ.
Под ударом находилась портовая инфраструктура.
Взрывы в Николаеве сегодня ночью завершились повреждением складских построек и электросети.
Пострадавших, к счастью, нет.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 229-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Виталий Ким, Александр Сенкевич