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Вікторія Яснопольська, журналістка
2 хв.

У Рибаківці Миколаївської області пошкоджено бази відпочинку, відділення Укрпошти та ЛЕП

дрони Шахед ракети
Фото: Getty Images

6 липня село Рибаківка Миколаївської області зазнало масованої атаки дронами типу Шахед. Пошкоджено приватні будинки, будинки кількох баз відпочинку, відділення Укрпошти, магазин.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Рибаківка Миколаївської області: яка ситуація в селі 6 липня

– Вночі, 6 липня, ворог атакував дронами на кшталт “Shahed 131/136” Коблівську громаду. В результаті в селі Рибаківка пошкоджено 13 приватних будинків, будинки на території кількох баз відпочинку, відділення Укрпошти, магазин, – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що виникли пожежі сухої трави та у їдальні бази відпочинку були оперативно ліквідовані.

Також пошкоджено лінію електропередач – знеструмлено 531 абонент. Постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1229-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні і на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Рятівники ДСНС

Джерело: Віталій Кім

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