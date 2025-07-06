РФ атаковала Украину 4 ракетами и 157 дронами, новые группы Шахедов еще в воздухе

Во время ночной атаки Украину россияне атаковали четырьмя ракетами и 157 дронами.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась с 20:30 5 июля.

С тех пор российские войска запустили:

Сейчас смотрят

четыре зенитные корректируемые ракеты С-300 (запущены из Курской области РФ);

зенитные корректируемые ракеты С-300 (запущены из Курской области РФ); 157 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов разных типов (запущены из российских Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского и мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму).

К утру противовоздушная оборона обезвредила 117 БпЛА Shahed (дронов других типов).

98 удалось сбить огневыми средствами поражения, еще 19 были локационно потеряны/приглушены средствами радиоэлектронной борьбой на Севере, Востоке, Юге и в Центре страны.

Попадание ударных БпЛА зафиксировано в 19 локациях. Сбитые дроны упали на двух локациях.

Следует отметить, что воздушная атака продолжается, поскольку с северного направления зашли новые группы Шахедов.

О ликвидации ракет С-300 в Воздушных силах ВСУ не сообщали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 229-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Силы обороны Юга Украины

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.