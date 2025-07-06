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Вибухи в Миколаєві: викликали екстрені служби, відомо про постраждалого

Shahed
Фото: Getty Images

Вибухи в Миколаєві сьогодні, 6 липня, не вщухають, починаючи з ночі.

Обласний центр російські війська атакують безпілотниками.

Вибухи в Миколаєві сьогодні зранку

Вибухи в Миколаєві сьогодні зранку пролунали близько 09:25.

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У той час, за даними Повітряних сил ЗСУ, на північ із півдня області прямувала нова група ударних безпілотників.

У місті, зазначає міський голова Олександр Сєнкевич, є пошкодження.

На місце події, продовжує керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім, викликали оперативні служби.

Наразі відомо про одного постраждалого.

Вибухи в Миколаєві сьогодні вночі

Вибухи в Миколаєві сьогодні вночі, 6 липня, були наслідком масованої дронової атаки армії РФ.

Під ударом була портова інфраструктура.

Вибухи в Миколаєві сьогодні вночі завершилися пошкодженням складських будівель та електромережі.

Постраждалих, на щастя, немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 229-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні і на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Обстріл дронами та ракетами

Джерело: Віталій Кім, Олександр Сєнкевич

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