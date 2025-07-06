Тетяна Забожко, випускова редакторка
Вибухи в Миколаєві: викликали екстрені служби, відомо про постраждалого
Вибухи в Миколаєві сьогодні, 6 липня, не вщухають, починаючи з ночі.
Обласний центр російські війська атакують безпілотниками.
Вибухи в Миколаєві сьогодні зранку
Вибухи в Миколаєві сьогодні зранку пролунали близько 09:25.
У той час, за даними Повітряних сил ЗСУ, на північ із півдня області прямувала нова група ударних безпілотників.
У місті, зазначає міський голова Олександр Сєнкевич, є пошкодження.
На місце події, продовжує керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім, викликали оперативні служби.
Наразі відомо про одного постраждалого.
Вибухи в Миколаєві сьогодні вночі
Вибухи в Миколаєві сьогодні вночі, 6 липня, були наслідком масованої дронової атаки армії РФ.
Під ударом була портова інфраструктура.
Вибухи в Миколаєві сьогодні вночі завершилися пошкодженням складських будівель та електромережі.
Постраждалих, на щастя, немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 229-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні і на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Віталій Кім, Олександр Сєнкевич