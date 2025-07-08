Пьяный милиционер устроил смертельное ДТП в Житомире: погибла 16-летняя девушка

Государственное бюро расследований задержало и сообщило о подозрении правоохранителю из Житомирской области, который в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал смертельное ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Смертельное ДТП в Житомире: что известно

Смертельное дорожно-транспортное происшествие в Житомире произошло ночью 7 июля около 1:20.

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Как установило следствие, за рулем находился милиционер, который в нерабочее время перевозил трех пассажиров: двух несовершеннолетних девушек в возрасте 16 и 17 лет и 25-летнего мужчину.

В результате столкновения 16-летняя девушка погибла на месте происшествия.

Остальные пострадавшие — 17-летняя девушка, 25-летний мужчина и сам водитель — с многочисленными травмами госпитализированы в больницу.

По результатам медицинского осмотра установлено, что милиционер находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Уровень алкоголя в его крови превышал допустимую норму более чем в пять раз.

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали подозреваемого и сообщили ему о подозрении.

ГБР проводит досудебное расследование по факту смертельного ДТП и устанавливает все обстоятельства трагедии.

Подозреваемому правоохранителю грозит до 10 лет лишения свободы за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека, совершенное в состоянии алкогольного опьянения.

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