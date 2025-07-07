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Анастасия Кожушко, редактор ленты
3 мин.

ДТП в Перечине: женщина на BMW X5 протаранила КПП, погиб пограничник

На Закарпатті внаслідок ДТП загинув військовослужбовець ДПСУ
На Закарпатті внаслідок ДТП загинув військовослужбовець ДПСУ. Фото: Нацполіція
На Закарпатті внаслідок ДТП загинув військовослужбовець ДПСУ. Фото: Нацполіція
На Закарпатті внаслідок ДТП загинув військовослужбовець ДПСУ. Фото: Нацполіція
На Закарпатті внаслідок ДТП загинув військовослужбовець ДПСУ. Фото: Нацполіція
На Закарпатті внаслідок ДТП загинув військовослужбовець ДПСУ. Фото: Нацполіція
На Закарпатті внаслідок ДТП загинув військовослужбовець ДПСУ
На Закарпатті внаслідок ДТП загинув військовослужбовець ДПСУ. Фото: Нацполіція
На Закарпатті внаслідок ДТП загинув військовослужбовець ДПСУ. Фото: Нацполіція

В городе Перечин Закарпатской области произошло трагическое ДТП.

Женщина с признаками алкогольного опьянения на BMW X5 на большой скорости врезалась в бетонное ограждение контрольно-ревизионного пункта пограничников, погиб пограничник.

На Закарпатье в результате ДТП погиб пограничник

Как сообщили правоохранители, ДТП в городе Перечин произошло около 04:30 7 июля.

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На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что за рулем автомобиля BMW X5 находилась 53-летняя женщина из Перечина.

Она потеряла управление, выехала на встречную полосу и совершила наезд на ограждение.

В результате аварии тяжело пострадал 45-летний военнослужащий ГПСУ. Мужчину срочно доставили в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, он скончался от полученных травм.

Женщина-водитель имела признаки алкогольного опьянения, однако проходить медицинское обследование отказалась.

Она была задержана согласно статье 208 УКУ. Сейчас она находится в больнице под круглосуточной охраной, поскольку также получила травмы.

В медицинское учреждение также госпитализирован 31-летний пассажир автомобиля.

Следователи полиции Закарпатской области открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 УКУ  (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к гибели человека).

Задержанной грозит до 10 лет лишения свободы с последующим запретом управлять транспортными средствами сроком от 5 до 10 лет.

Напомним, утром 7 июля пассажирский автобус попал в ДТП на Днепропетровщине. Погиб один человек, еще 17 — пострадали.

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Фото: Нацполиция

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