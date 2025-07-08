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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

П’яний правоохоронець влаштував смертельну ДТП у Житомирі: загинула 16-річна дівчина

ДТП-Житомир
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань затримало та повідомило про підозру правоохоронцю з Житомирщини, який у стані алкогольного сп’яніння спричинив смертельну ДТП.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Смертельна ДТП у Житомирі: що відомо

Смертельна дорожньо-транспортна пригода у Житомирі сталася вночі 7 липня близько 1:20.

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Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням і врізався у бетонну опору.

Як встановило слідство, за кермом перебував правоохоронець, який у неробочий час перевозив трьох пасажирів: двох неповнолітніх дівчат віком 16 і 17 років та 25-річного чоловіка.

Унаслідок зіткнення 16-річна дівчина загинула на місці події.

Решту потерпілих – 17-річну дівчину, 25-річного чоловіка та самого водія – з численними травмами госпіталізовано до лікарні.

За результатами медичного огляду встановлено, що правоохоронець перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Рівень алкоголю у його крові перевищував допустиму норму більше ніж у п’ять разів.

Працівники Державного бюро розслідувань затримали підозрюваного та повідомили йому про підозру.

ДБР проводить досудове розслідування за фактом смертельної ДТП та встановлює всі обставини трагедії.

Підозрюваному правоохоронцю загрожує до 10 років позбавлення волі за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини, вчинене у стані алкогольного сп’яніння.

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