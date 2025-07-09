Смерть 18-летней Марии Бугаевой в Италии: в МИД назвали вероятную причину

В итальянском городе Каровиньо 8 июля действительно нашли мертвой 18-летнюю украинскую студентку Марию Бугаеву, которая исчезла 4 июля. Одна из версий — самоубийство.

Это Фактам ICTV подтвердили в пресс-службе МИД.

МИД подтвердил смерть Марии Бугаевой в Италии

— По сообщению Генерального консульства Украины в Неаполе, 8 июля найдена мертвой гражданка Украины 2007 года рождения, которая исчезла 4 июля в городе Каровиньо. Сейчас идет процесс идентификации личности. Вероятная причина смерти — самоубийство, — говорится в комментарии.

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Дипломаты также направили запрос в Коммуну и Управление полиции Каровиньо для получения более подробной информации.

Представитель консульства уже установил контакт с матерью погибшей Марии Бугаевой.

Накануне итальянские СМИ сообщили, что найдена мертвой 18-летняя украинская студентка Мария Бугаева, которая исчезла 4 июля.

Девушка была повешена на простыне в лесистой местности примерно в 1 км от туристического поселка, где она работала.

Перед исчезновением украинка перевела средства на карточку брата, а в комнате оставила свой телефон, паспорт и лист с несколькими мобильными номерами.

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