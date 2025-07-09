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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Cмерть 18-річної Марії Бугайової в Італії: в МЗС назвали ймовірну причину

МЗС України
Фото: Depositphotos

В італійському місті Каровіньо 8 липня справді знайшли мертвою 18-річну українську студентку Марію Бугайову, яка зникла 4 липня. Одна із версій – самогубство.

Це Фактам ICTV підтвердили у пресслужбі МЗС.

МЗС підтвердило смерть Марії Бугайової в Італії

– За повідомленням Генерального консульства України в Неаполі, 8 липня знайдено мертвою громадянку України 2007 року народження, яка зникла 4 липня в місті Каровіньо. Наразі триває процес ідентифікації особи. Ймовірна причина смерті – самогубство, – йдеться в коментарі.

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Дипломати також спрямували запит до Комуни та Управління поліції Каровіньо для отримання детальнішої інформації.

Представник консульства вже встановив контакт із матір’ю загиблої Марії Бугайової.

Напередодні італійські ЗМІ повідомили, що знайдено мертвою 18-річну українську студентку Марію Бугайову, яка зникла 4 липня.

Дівчина була повішена на простирадлі в лісистій місцевості приблизно за 1 км від туристичного селища, де вона працювала.

Перед зникненням українка переказала кошти на картку брата, а в кімнаті залишила свій телефон, паспорт і аркуш з кількома мобільними номерами.

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