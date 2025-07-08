В Италии найдена мертвой 18-летняя украинка Мария Бугаева, пропавшая на прошлой неделе

В Италии найдена мертвой 18-летняя украинская студентка Мария Бугаева, которая пропала 4 июля.

Об этом сообщают La Stampa и национальная общественная телерадиокомпания Италии RAI.

Смерть Марии Бугаевой — что известно

Как отмечают журналисты, Мария Бугаева находилась в туристическом поселке южного итальянского региона Апулия в рамках европейского проекта с братиславским Университетом Коменского.

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По информации итальянских СМИ, 18-летняя украинская студентка найдена повешенной на простыне примерно в 1 км от туристического поселка, где она работала.

Тело девушки нашли в лесистой местности, неподалеку от старой стоянки в Торре-Гуачето, благодаря кинологическим подразделениям.

Перед исчезновением украинка осуществила банковский перевод своему брату. А в комнате она оставила свой телефон, паспорт и лист с несколькими мобильными номерами.

В изданиях отмечают, что первой версией было то, что Мария сама решила сбежать. Незадолго до своего исчезновения украинка узнала, что ее стажировка в Италии завершится без возможности продолжения в воскресенье, 6 июля. В то же время многие другие студенты оставались до сентября.

Некоторые свидетели даже заявляли, что девушка говорила клиентам, что не хочет возвращаться в Словению, где жила со своей семьей.

Украинку зафиксировали на камерах видеонаблюдения неподалеку от места, где она проходила стажировку. На кадрах можно было увидеть, как девушка направляется к пляжу, а затем ее следы исчезли.

Как сообщали ранее Факты ICTV, 18-летняя украинская студентка Мария Бугаева исчезла в Италии в прошлую пятницу, 4 июля.

Фото: Массимо Ланзилотти

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