Взрывы в Киеве 10 июля: ПВО работает по вражеским дронам
Взрывы в Киеве прогремели ночью 10 июля. Столицу атаковали Шахеды, которые двигались с севера и востока Киевской области.
Взрывы в Киеве 10 июля: что известно
Взрывы в Киеве сегодня прогремели во время воздушной тревоги.
В 1:02 в КГГА сообщили, что в Киеве объявлена воздушная тревога.
Около 1:43 в Киеве повторно прогремели взрывы.
— В столице работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги, — написал начальник КГВА Тимур Ткаченко.
О работе сил ПВО в столице также сообщил мэр Виталий Кличко.
Ткаченко проинформировал о первых последствиях атаки в Шевченковском районе — предварительно попадание в нежилое здание и падение обломков на открытой территории. Части дрона также упали вблизи АЗС и по другому адресу на крышу жилого дома.
Кличко добавил, что есть вызов медиков в Шевченковский район. Предварительно, попадание обломков в жилой дом. В Дарницком районе пылает заправка и гаражи.
Перед этим Киевская областная военная администрация проинформировала, что несколько групп БпЛА на севере и востоке Киевщины направляются курсом на столицу. В Дарницком районе обломки упали во дворе жилого дома.
Напомним, взрывы в Киеве прогремели в ночь на 9 июля, когда российские войска пытались атаковать столицу ударными дронами Shahed.
Мэр Виталий Кличко уточнил, что в Киеве работали силы противовоздушной обороны (ПВО) по вражеским беспилотникам. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 232-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.