Взрывы в Киеве 10 июля: ПВО работает по вражеским дронам

Взрывы в Киеве прогремели ночью 10 июля. Столицу атаковали Шахеды, которые двигались с севера и востока Киевской области.

Взрывы в Киеве 10 июля: что известно

Взрывы в Киеве сегодня прогремели во время воздушной тревоги.

В 1:02 в КГГА сообщили, что в Киеве объявлена воздушная тревога.

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Около 1:43 в Киеве повторно прогремели взрывы.

— В столице работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги, — написал начальник КГВА Тимур Ткаченко.

О работе сил ПВО в столице также сообщил мэр Виталий Кличко.

Ткаченко проинформировал о первых последствиях атаки в Шевченковском районе — предварительно попадание в нежилое здание и падение обломков на открытой территории. Части дрона также упали вблизи АЗС и по другому адресу на крышу жилого дома.

Кличко добавил, что есть вызов медиков в Шевченковский район. Предварительно, попадание обломков в жилой дом. В Дарницком районе пылает заправка и гаражи.

Перед этим Киевская областная военная администрация проинформировала, что несколько групп БпЛА на севере и востоке Киевщины направляются курсом на столицу. В Дарницком районе обломки упали во дворе жилого дома.

Напомним, взрывы в Киеве прогремели в ночь на 9 июля, когда российские войска пытались атаковать столицу ударными дронами Shahed.

Мэр Виталий Кличко уточнил, что в Киеве работали силы противовоздушной обороны (ПВО) по вражеским беспилотникам. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 232-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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