Малиновская Ангелина, редактор ленты
2 мин.
Люди на лодках и дома в воде: как выглядит Львовщина после непогоды с высоты
На территории 11 территориальных громад Львовской области из-за непогоды произошли подтопления, последствия которых показали в ГСЧС.
Непогода на Львовщине: последствия показали с высоты
Из-за значительных осадков во Львовской области произошел выход из русел рек Щирка и Зубра во Львовском районе, сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) в Facebook.
В результате непогоды произошло подтопление, кроме Львова, 11 территориальных громад, а именно:
Сейчас смотрят
- Каменка-Бугской;
- Глинянской;
- Давыдовской;
- Зимноводовской;
- Оброшинской;
- Пустомытовской;
- Бродовской;
- Червоноградской;
- Сокольницкой;
- Солонковской;
- Щирецкой громад.
В настоящее время уже выкачано почти 10 тысяч куб. м воды. Чрезвычайники спасли 8 человек, из них 5 детей.
Напомним, что 10 июля сообщалось, что из-за непогоды во Львове из берегов вышла река Зубра, в результате чего были подтоплены автостоянки и дороги.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.