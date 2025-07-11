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Люди на лодках и дома в воде: как выглядит Львовщина после непогоды с высоты

повінь на львівщині

На территории 11 территориальных громад Львовской области из-за непогоды произошли подтопления, последствия которых показали в ГСЧС.

Непогода на Львовщине: последствия показали с высоты

Из-за значительных осадков во Львовской области произошел выход из русел рек Щирка и Зубра во Львовском районе, сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) в Facebook.

В результате непогоды произошло подтопление, кроме Львова, 11 территориальных громад, а именно:

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  • Каменка-Бугской;
  • Глинянской;
  • Давыдовской;
  • Зимноводовской;
  • Оброшинской;
  • Пустомытовской;
  • Бродовской;
  • Червоноградской;
  • Сокольницкой;
  • Солонковской;
  • Щирецкой громад.

В настоящее время уже выкачано почти 10 тысяч куб. м воды. Чрезвычайники спасли 8 человек, из них 5 детей.

Напомним, что 10 июля сообщалось, что из-за непогоды во Львове из берегов вышла река Зубра, в результате чего были подтоплены автостоянки и дороги.

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