Люди на лодках и дома в воде: как выглядит Львовщина после непогоды с высоты

На территории 11 территориальных громад Львовской области из-за непогоды произошли подтопления, последствия которых показали в ГСЧС.

Непогода на Львовщине: последствия показали с высоты

Из-за значительных осадков во Львовской области произошел выход из русел рек Щирка и Зубра во Львовском районе, сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) в Facebook.

В результате непогоды произошло подтопление, кроме Львова, 11 территориальных громад, а именно:

Сейчас смотрят

Каменка-Бугской;

Глинянской;

Давыдовской;

Зимноводовской;

Оброшинской;

Пустомытовской;

Бродовской;

Червоноградской;

Сокольницкой;

Солонковской;

Щирецкой громад.

В настоящее время уже выкачано почти 10 тысяч куб. м воды. Чрезвычайники спасли 8 человек, из них 5 детей.

Напомним, что 10 июля сообщалось, что из-за непогоды во Львове из берегов вышла река Зубра, в результате чего были подтоплены автостоянки и дороги.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.