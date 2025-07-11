Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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Люди на човнах та будинки у воді: як виглядає Львівщина після негоди з висоти
На території 11 територіальних громад Львівської області через негоду стались підтоплення, наслідки яких показали у ДСНС.
Негода на Львівщині: наслідки показали з висоти
Через значні опади у Львівській області відбувся вихід з русел річок Щирка та Зубра у Львівському районі, повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Facebook.
У результаті негоди відбулось підтоплення, окрім Львова, 11 територіальних громад, а саме:
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- Кам’янка-Бузької;
- Глинянської;
- Давидівської;
- Зимноводівської;
- Оброшинської;
- Пустомитівської;
- Бродівської;
- Червоноградської;
- Сокільницької;
- Солонківської;
- Щирецької громад.
Наразі уже відкачано майже 10 тисяч куб. м води. Надзвичайники врятували 8 людей, з них 5 дітей.
Нагадаємо, що 10 липня повідомлялось, що через негоду у Львові з берегів вийшла річка Зубра, внаслідок чого було підтоплено автостоянки та дороги.
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