Люди на човнах та будинки у воді: як виглядає Львівщина після негоди з висоти

На території 11 територіальних громад Львівської області через негоду стались підтоплення, наслідки яких показали у ДСНС.

Негода на Львівщині: наслідки показали з висоти

Через значні опади у Львівській області відбувся вихід з русел річок Щирка та Зубра у Львівському районі, повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Facebook.

У результаті негоди відбулось підтоплення, окрім Львова, 11 територіальних громад, а саме:

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Кам’янка-Бузької;

Глинянської;

Давидівської;

Зимноводівської;

Оброшинської;

Пустомитівської;

Бродівської;

Червоноградської;

Сокільницької;

Солонківської;

Щирецької громад.

Наразі уже відкачано майже 10 тисяч куб. м води. Надзвичайники врятували 8 людей, з них 5 дітей.

Нагадаємо, що 10 липня повідомлялось, що через негоду у Львові з берегів вийшла річка Зубра, внаслідок чого було підтоплено автостоянки та дороги.

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