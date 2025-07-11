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Люди на човнах та будинки у воді: як виглядає Львівщина після негоди з висоти

повінь на львівщині

На території 11 територіальних громад Львівської області через негоду стались підтоплення, наслідки яких показали у ДСНС.

Негода на Львівщині: наслідки показали з висоти

Через значні опади у Львівській області відбувся вихід з русел річок Щирка та Зубра у Львівському районі, повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Facebook.

У результаті негоди відбулось підтоплення, окрім Львова, 11 територіальних громад, а саме:

Зараз дивляться
  • Кам’янка-Бузької;
  • Глинянської;
  • Давидівської;
  • Зимноводівської;
  • Оброшинської;
  • Пустомитівської;
  • Бродівської;
  • Червоноградської;
  • Сокільницької;
  • Солонківської;
  • Щирецької громад.

Наразі уже відкачано майже 10 тисяч куб. м води. Надзвичайники врятували 8 людей, з них 5 дітей.

Нагадаємо, що 10 липня повідомлялось, що через негоду у Львові з берегів вийшла річка Зубра, внаслідок чого було підтоплено автостоянки та дороги.

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