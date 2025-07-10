Непогода во Львове: вышла из берегов река Зубра, подтоплены автостоянки и дороги

Из-за сильных дождей, которые продолжались в течение ночи, река Зубра вышла из берегов, во Львове и в его окрестностях фиксируются значительные подтопления.

Непогода во Львове: автостоянки и дороги затоплены

Река Зубра, что вблизи Львова, затоплена — проезд транспорта там пока невозможен, отмечают во Львовском городском совете.

Также из-за сильных дождей в течение ночи подтоплены автостоянки вблизи ЖК Континент в Сокольниках.

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Как сообщил первый заместитель городского главы Андрей Москаленко, во Львове подтопления наблюдаются на улицах Кульпарковская, Трускавецкая, Авиационная.

На местах работают аварийные бригады, однако пока не прекратятся дожди, полноценно устранить последствия подтоплений сложно.

По прогнозам погоды, дождь будет идти сегодня в течение дня.

На местах работают аварийные бригады. Как сообщил городской голова Андрей Садовый, из-за сильных дождей во Львове продолжается подтопление.

— Есть места, где вода достигает почти 3 метров — речь идет о нежилых зонах. Река Зубра продолжает выходить из берегов. Просим жителей перенести вещи из подвалов в безопасное место, а также откатить автомобили из подземных паркингов и потенциально опасных участков, — подчеркнул он.

По прогнозам синоптиков, дождь будет идти сегодня в течение всего дня.

Дожди во Львове: как курсирует транспорт

Общественный транспорт Львова курсирует в обычном режиме.

Только троллейбус №27 из-за подтопления на ул. Авиационной временно разворачивается на ул. Городоцкой возле АТП-1. На маршруте работает троллейбус с автономным питанием.

Как сообщила Патрульная полиция Львовской области, из-за непогоды затоплены следующие участки дорог:

город Львов улица Трускавецкая; проспект Святого Иоанна Павла II.

автодорога Т-14-16 Львов — Меденичи — Пустомыты вблизи населенного пункта Сокольники.

Все службы работают на месте.

Напомним, что с 7 по 8 июля в западных областях Украины бушевал мощный ураган. В регионах были зафиксированы поваленные деревья и поврежденные дома, а в некоторых населенных пунктах отключение света и задержка поездов.

Фото: Львовский городской совет

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