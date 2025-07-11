Поврежден роддом в Харькове и другие медучреждения

11 июля армия РФ атаковала Салтовский район Харькова, в результате чего был поврежден роддом и пострадали люди.

Среди них три женщины с младенцами, двое из которых родились только вчера.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Сейчас смотрят

Последствия обстрела роддома: что известно

11 июля около 5:30 утра российские войска нанесли удар по Салтовскому району Харькова с помощью беспилотников. В результате обстрела был поврежден роддом.

По словам директора учреждения Александра Кондратского, на момент атаки в роддоме находились семь пациенток, трое детей и 13 медицинских работников.

— К сожалению, все они испытали очень сильный стресс. Это была реакция на произошедшие события. На данный момент все женщины переведены в другое родильное учреждение для дальнейшего лечения. Наше учреждение понесло значительные повреждения, и мы будем заниматься уборкой и восстановлением, — отметил руководитель учреждения.

В здании повреждены помещения, разбито более 40 окон, часть медицинского оборудования не подлежит восстановлению.

Однако, к счастью, женщины с детьми и медицинские работники остались невредимы.

— Сейчас будем их эвакуировать в другое медучреждение, — отметил мэр города.

Кроме роддома, сотрудники ГСЧС зафиксировали в Салтовском районе Харькова другие последствия атаки, в частности, пожары в 4-этажном заброшенном здании, стоматологической поликлинике, а также на крыше многоквартирного жилого дома.

Правоохранители уже задокументировали факты очередных военных преступлений армии РФ.

Источники: Минздрав Харьковская областная прокуратура, Харьковская ОВА

Фото: Минздрав

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.