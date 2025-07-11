Пошкоджено пологовий будинок у Харкові та інші медзаклади

11 липня армія РФ атакувала Салтівський район Харкова, внаслідок чого пошкоджено пологовий будинок та постраждали люди.

Серед них троє жінок з немовлятами, два з яких народилися лише вчора.

Про це повідомив, мер Харкова Ігор Терехов.

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Наслідки обстрілу пологового будинку: що відомо

11 липня близько 5:30 ранку російські війська вдарили по Салтівському району Харкова безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено пологовий будинок.

За словами директора закладу Олександра Кондратського, на момент атаки в пологовому перебувало сім пацієнток, троє дітей та 13 медичних працівників.

— На жаль, усі вони відчули дуже сильний стрес. Це була реакція на події, які відбулися. Наразі усіх жінок переведено до іншого пологового закладу для подальшого лікування. Наш заклад зазнав значних пошкоджень, і ми будемо займатися прибиранням та відбудовою, — зазначив очільник закладу.

У будівлі пошкоджені приміщення, розбито понад 40 вікон, деяке медичне обладнання не підлягає відновленню.

Фото: Харків LIVE

Проте, на щастя, жінки з дітьми та медичні працівники вцілили.

— Зараз будемо їх евакуйовувати в інший медзаклад, – зазначив мер міста.

Окрім пологового будинку працівники служби ДСНС зафіксували у Салтівському районі Харкова інші наслідки атаки, зокрема пожежі у 4-поверховій закинутій будівлі, стоматологічній поліклініці, а також на даху багатоквартирного житлового будинку.

Правоохоронці вже задокументували факти чергових воєнних злочинів армії РФ.

Джерела: МОЗ Харківська обласна прокуратура, Голова Харківської ОВА

Фото: МОЗ

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