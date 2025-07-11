Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Взрывы в Киевской области 11 июля: в небе зафиксировано движение беспилотников
Взрывы в Киевской области прогремели сегодня утром.
Взрывы в Киевской области сегодня
Как сообщают в Киевской областной военной администрации, над регионом зафиксировано движение вражеских БпЛА.
Работают силы противовоздушной обороны, из-за этого слышны взрывы в Киевской области.
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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 234-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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