Взрывы в Киевской области 11 июля: в небе зафиксировано движение беспилотников

Взрывы в Киевской области прогремели сегодня утром.

Взрывы в Киевской области сегодня

Как сообщают в Киевской областной военной администрации, над регионом зафиксировано движение вражеских БпЛА.

Работают силы противовоздушной обороны, из-за этого слышны взрывы в Киевской области.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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