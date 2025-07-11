Взрывы в Николаеве: в общине рядом под ударом был объект транспортной инфраструктуры

Взрывы в Николаеве были слышны сегодня ночью, 11 июля.

Как сообщил глава ОВА Виталий Ким, с 02:18 до 03:10 враг атаковал ударными БпЛА типа Shahed 131/136 и им подобными Константиновскую громаду.

Взрывы в Николаеве 11 июля

По словам Кима, под ударом был объект транспортной инфраструктуры.

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— В результате боевой работы и падения обломков возник пожар сухой травы на открытой территории, который был ликвидирован спасателями. Пострадавших нет, — написал он в своем телеграмм-канале.

В ночь на 11 июля силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено одиннадцать БпЛА, добавил глава ОГА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 234-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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