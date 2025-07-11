Укр Рус
Укр Рус
Популярные
У каждого дипломата есть ротационный цикл: Сибига подтвердил замену посла Украины в США
Трамп прокомментировал прекращение поставок оружия Украине: Байден истощил страну
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Срочно
Взрывы в Луцке: в городе – пожар на территории предприятия и гаражного кооператива
СБУ обнаружила в Шахедах, которые атаковали Киев, компоненты китайского производства
Анастасия Кожушко, редактор ленты
2 мин.

Взрывы в Николаеве: в общине рядом под ударом был объект транспортной инфраструктуры

Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи
Фото: Факти ICTV

Взрывы в Николаеве были слышны сегодня ночью, 11 июля.

Как сообщил глава ОВА Виталий Ким, с 02:18 до 03:10 враг атаковал ударными БпЛА типа Shahed 131/136 и им подобными Константиновскую громаду.

Взрывы в Николаеве 11 июля

По словам Кима, под ударом был объект транспортной инфраструктуры.

Сейчас смотрят

— В результате боевой работы и падения обломков возник пожар сухой травы на открытой территории, который был ликвидирован спасателями. Пострадавших нет, — написал он в своем телеграмм-канале.

В ночь на 11 июля силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено одиннадцать БпЛА, добавил глава ОГА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 234-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Взрывы в Сумах: РФ атаковала 6 беспилотниками, есть прилеты на окраине
Вибухи у Харківській області 2 липня

Связанные темы:

Война в УкраинеВіталій КімВзрывНиколаев
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь