Вибухи в Київській області 11 липня: в небі зафіксовано рух безпілотників

Вибухи у Київській області пролунали сьогодні вранці.

Вибухи у Київській області сьогодні

Як повідомляють у Київській військовій адміністрації, у небі зафіксовано рух ворожих БпЛА.

Працюють сили протиповітряної оборони, через це чутно вибухи у Київській області.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 234-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.