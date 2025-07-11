Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Вибухи в Київській області 11 липня: в небі зафіксовано рух безпілотників
Вибухи у Київській області пролунали сьогодні вранці.
Вибухи у Київській області сьогодні
Як повідомляють у Київській військовій адміністрації, у небі зафіксовано рух ворожих БпЛА.
Працюють сили протиповітряної оборони, через це чутно вибухи у Київській області.
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