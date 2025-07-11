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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
1 хв.

Вибухи в Київській області 11 липня: в небі зафіксовано рух безпілотників

дрони Шахед ракети
Фото: Getty Images

Вибухи у Київській області пролунали сьогодні вранці.

Вибухи у Київській області сьогодні

Як повідомляють у Київській військовій адміністрації, у небі зафіксовано рух ворожих БпЛА.

Працюють сили протиповітряної оборони, через це чутно вибухи у Київській області.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 234-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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