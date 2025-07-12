Атака на Львов: повреждены дома и корпуса политехники, среди пострадавших — ребенок

В результате ночной атаки на Львов 12 июля повреждены два дома и два промышленных объекта. Среди шести пострадавших — 11-летний мальчик.

Ночная атака на Львов сегодня: что известно

Председатель ОВА Максим Козицкий рассказал, что во время комбинированной атаки повреждена гражданская инфраструктура, жилой дом на улице Митрополита Андрея, а также многоквартирный дом на улице Елены Степановны. Есть частичное разрушение фасада, выбиты окна и двери, однако без пожара.

Также, по его словам, повреждены два промышленных объекта — возгорание, которое там возникло, уже ликвидировано.

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— Количество людей, которые обратились к медикам после ночной атаки по Львову, возросло до шести. Среди них — 11-летний мальчик. Пятерым, в том числе ребенку, оказали помощь на месте. Одного мужчину госпитализировали, — уточнил Козицкий.

Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что больше всего повреждений зафиксировано в Железнодорожном и Галицком районах.

— Повреждены 46 домов, выбито более 500 окон, 15 квартир непригодны для проживания -28 жителям предложено временное бесплатное проживание в гостинице. Также повреждены 20 машин, — подчеркнул он.

Кроме того, повреждения получили три корпуса Львовской политехники, городских судов и более 20 помещений малого и среднего бизнеса.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 235-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

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