Атака на Львів: пошкоджено будинки та корпуси політехніки, серед постраждалих – дитина

Внаслідок нічної атаки на Львів 12 липня пошкоджено два будинки та два промислових обʼєкти. Серед шести постраждалих – 11-річний хлопчик.

Нічна атака на Львів сьогодні: що відомо

Голова ОВА Максим Козицький розповів, що під час комбінованої атаки пошкоджено пошкоджено цивільну інфраструктуру, житловий будинок на вулиці Митрополита Андрея, а також багатоквартирний будинок на вулиці Олени Степанівни. Є часткове руйнування фасаду, вибиті вікна та двері, проте без пожежі.

Також, за його словами, пошкоджено два промислових обʼєкти – займання, яке там виникло, вже ліквідовано.

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– Кількість людей, які звернулися до медиків після нічної атаки по Львову, зросла до шести. Серед них – 11-річний хлопчик. Пʼятьом, зокрема дитині, надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували, – уточнив Козицький.

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що найбільше ушкоджень зафіксовано у Залізничному та Галицькому районах.

– Пошкоджено 46 будинків, вибито понад 500 вікон, 15 квартир непридатні для проживання -28 мешканцям запропоновано тимчасове безкоштовне проживання в готелі. Також пошкоджено 20 машин, – наголосив він.

Крім того, пошкоджень зазнали три корпуси Львівської політехніки, міських судів та понад 20 приміщень малого та середнього бізнесу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 235-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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