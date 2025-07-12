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Валентина Летяк, редакторка стрічки
3 хв.

Атака на Львів: пошкоджено будинки та корпуси політехніки, серед постраждалих – дитина

Атака на Львів 12 липня
Наслідки атаки на Львів 12 липня 2025 року. Фото: Андрій Садовий
Атака на Львів 12 липня
Наслідки атаки на Львів 12 липня 2025 року. Фото: ДСНС
Атака на Львів 12 липня
Наслідки атаки на Львів 12 липня 2025 року. Фото: ДСНС
Атака на Львів 12 липня
Наслідки атаки на Львів 12 липня 2025 року. Фото: ДСНС
Атака на Львів 12 липня
Атака на Львів 12 липня
Атака на Львів 12 липня
Атака на Львів 12 липня

Внаслідок нічної атаки на Львів 12 липня пошкоджено два будинки та два промислових обʼєкти. Серед шести постраждалих – 11-річний хлопчик.

Нічна атака на Львів сьогодні: що відомо

Голова ОВА Максим Козицький розповів, що під час комбінованої атаки пошкоджено пошкоджено цивільну інфраструктуру, житловий будинок на вулиці Митрополита Андрея, а також багатоквартирний будинок на вулиці Олени Степанівни. Є часткове руйнування фасаду, вибиті вікна та двері, проте без пожежі.

Також, за його словами, пошкоджено два промислових обʼєкти – займання, яке там виникло, вже ліквідовано.

Зараз дивляться

– Кількість людей, які звернулися до медиків після нічної атаки по Львову, зросла до шести. Серед них – 11-річний хлопчик. Пʼятьом, зокрема дитині, надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували, – уточнив Козицький.

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що найбільше ушкоджень зафіксовано у Залізничному та Галицькому районах.

– Пошкоджено 46 будинків, вибито понад 500 вікон, 15 квартир непридатні для проживання -28 мешканцям запропоновано тимчасове безкоштовне проживання в готелі. Також пошкоджено 20 машин, – наголосив він.

Крім того, пошкоджень зазнали три корпуси Львівської політехніки, міських судів та понад 20 приміщень малого та середнього бізнесу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 235-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Фото: ДСНС

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